Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 05.00'te açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 05.00'te açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yaz döneminde sabah 05.00'te kapılarını açacağını duyurdu. Bahçe, 1 milyon metrekare yeşil alanı ve spor aktiviteleri ile dikkat çekiyor. Sporseverler futbol sahaları, tenis kortları, koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi imkanlardan faydalanabilecek. Ayrıca hobi bahçelerinin kapanış saati yaz mevsimi dolayısıyla 24.00 olarak değiştirildi.

12.06.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yaz döneminde sabah saat 05.00'te kapılarını açacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanı ve spor aktiviteleri ile dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverler için ideal bir mekan olan Millet Bahçesi'nde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlar için sabah 05.00'ten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin kapılarını açacağını, gece 24.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu.

Kayserililer başta olmak üzere sporseverlerin ne ararsa burada bulabileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sporseverlerin, futbol sahaları, tenis kortları, koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık alan fitness grupları, BMX parkuru, kaykay pisti, yoga-plates alanlarından faydalanabileceğinin altını çizdi.

Büyükkılıç, sabah sporu yapmak isteyen vatandaşları da düşündüklerini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz, 1 saat daha erken açılacak. Sporu ve sporcuyu teşvik amacı ile Millet Bahçesi'nde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlarımız için sabah 05.00'ten itibaren kapıları açıyoruz. Millet bahçemiz, sabah 05.00'ten gece 24.00'e kadar ziyaretçi ağırlayacak" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 7'den 70'e her kesime hitap eden, şehrin merkezinde bulunmasından dolayı ulaşım kolaylığına da sahip konumu ile şehrin cazibe merkezi haline dönüşmüş olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin her geçen gün daha büyük kitlelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu çerçevede yürüyüş yapmak, spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet vermeye bütün parklarda ve mesire alanlarında devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, gece saatlerinde bakım ilaçlama gübreleme sulama ve temizlik çalışmalarını yoğun halde yapmaya devam edecek.

Hobi bahçelerinde kapanış saati yaz mevsiminde 24.00

Başkan Büyükkılıç, yine Kayseri'deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kente kazandırılan hobi bahçelerinde kapanış saatinin yaz mevsimi dolayısıyla 24.00 olarak değiştirildiğini duyurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 05.00'te açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 05.00'te açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement