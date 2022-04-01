Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu

01.04.2022 11:53
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde hizmete açılan çok amaçlı Spor Salonu'nu inceledi, Spor A.Ş.'nin 'Spora Minik Adımlar' etkinliğine katılarak, miniklerin heyecanına ortak oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde hizmete açılan çok amaçlı Spor Salonu'nu inceledi, Spor A.Ş.'nin 'Spora Minik Adımlar' etkinliğine katılarak, miniklerin heyecanına ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde hizmete açılan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti. Spor faaliyetlerini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Doğasında Hareket Var' sloganıyla başlatılan Spora Minik Adımlar etkinliği de düzenlendi. Başkan Büyükkılıç da miniklerle birlikte spor aktivitesine katılarak, onların heyecanına ve eğlencesine ortak oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin hemen yanı başındaki çok amaçlı salonumuz halkımıza açık şekliyle hizmetlerini sürdürüyor. Bugünde konuklarımız, miniklerimiz oldu" dedi.

Kreşlerdeki 65 minik öğrencinin etkinliğe katıldığını ifade eden Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yavrumuz, burada değişik etkinliklerde hem özgüven oluşturmak hem çocuklarımızın fiziki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldiler. Miniklerimiz, prenslerimiz, prenseslerimiz adeta bir yarış içerisinde bu güzel çalışmalarda bizi heyecanlandırdılar. Bu güzel yavrularımıza sağlıklı, başarılı, hayırlı uzun ömürler diliyor, bizlere emanet edilen bu güzel yavrularımıza öğretmenlerimizin her zamankinden daha fazla duyarlılık göstereceğinden de hiç şüphemiz olmadan değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz."

Miniklerle hatıra fotoğrafı da çektiren Büyükkılıç, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu bin metrekare alanda, hem engelli vatandaşlara engelsiz ortam oluşturuyor hem de normal vatandaşların da burada hizmet almasına fırsat veriyor. Projede voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribün-seyirci izleme alanı, antrenman salonu, bay-bayan wc-duş- soyunma kabinleri ve idari ofisler bulunuyor. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan'da insanların gönlünde yer edinmek için çalışmalıyız' Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan'da insanların gönlünde yer edinmek için çalışmalıyız' Başkan Büyükkılıç Eko İklim Zirvesi'ne katıldı Başkan Büyükkılıç Eko İklim Zirvesi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement