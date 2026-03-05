Başkan Büyükkılıç, ilkokul öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilkokul öğrencilerinin Nevruz Bayramında mehteran takımı istedikleri videoyu kayıtsız kalmayarak taleplerini yerine getireceklerini söyledi.

Sarıoğlan ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, bir video çekerek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a seslendi ve, "Kayseri'nin gururu, çocukların Memduh amcası, Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri olarak sizden bir isteğimiz var. Nevruz Bayramı ilçe programını bizler yapacağız. Bu mutlu günümüzde sizlerinde programımıza katılmanızı, mehteran takımını okulumuza göndermenizi rica ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin videoyu sosyal medya da paylaşmaları üzerine talebe kayıtsız kalmayan Başkan Büyükkılıç da, çocukların taleplerini yerine getireceklerini söyleyerek, "Ülkemizin gururu, geleceği, pırıl pırıl gençlerimiz mesajınızı dinledim. Duygulandım. Sizleri çok seviyorum. Sizler istersiniz, biz yapmaz mıyız. Nevruz bayramımızı gümbür gümbür en iyi şekilde mehteranımızla, fırsat bulursam bende katılmak üzere Sarıoğlan'ımızın Cumhuriyet İlkokulu'nda kutlamayı hasretle ve özlemle bekliyorum. Bayramı hep beraber kutlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ