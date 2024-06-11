Başkan Büyükkılıç, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi'ne katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, sergi açılışının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

11.06.2024 14:32
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, sergi açılışının ardından esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti.

Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Yıl Sonu Sergisi açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, "Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koç ile birlikte Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 2023-2024 Yıl Sonu Sergisi açılışına katılarak, öğrencilerimizin yetenek ve emekleriyle hazırladıkları birbirinden güzel eserleri sanatseverlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı sergide emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, onların başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan esnafla sıcak ve samimi sohbet eden Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Alışveriş yapan vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla da sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi'ne katıldı - Son Dakika


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