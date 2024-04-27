Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak MHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

27.04.2024 11:45  Güncelleme: 11:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ile ziyaretleri kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşırken, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Yeni hizmet döneminde de merkez ve kırsal ilçe ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı ilçesi ziyaretinde MHP Pınarbaşı İlçe Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a MHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhur İttifakı ortağı Pınarbaşı Belediye Başkanı Adayı Menduh Uzunluoğlu eşlik etti. Başkan Büyükkılıç'ı ve beraberindeki heyeti ilçe başkanlığı önünde MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Akbaş ve partililer karşılarken Büyükkılıç, teşkilatta partililerle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ve gerçek belediyecilik hizmeti için, sevdası olan Pınarbaşı'na büyük bir aşkla çalışan Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan adayımız Menduh Uzunluoğlu ile birlikte MHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilatımıza kolaylıklar diledik" dedi.

MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Akbaş da nazik ziyaretlerinin yanı sıra hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyareti kapsamında esnaf ve vatandaşla kucaklaştı. Esnaf ziyaretinde hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, mahalle esnafına hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yakından ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İlçe sakinleri ve esnafın sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmetlerin süreceğini vurgulayarak, bir aile anlayışı ve dayanışma içinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Pınarbaşı ilçe sakinleri de ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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