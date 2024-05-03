Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Sanayi Esnafıyla Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Pınarbaşı sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında vatandaşların taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeyi aralıksız sürdürüyor.

Pınarbaşı ziyareti kapsamında sanayi esnafı ile buluşan Başkan Büyükkılıç, "Pınarbaşı'da sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Sanayi işi zor ve çok fazla emek gerektiren işlerden biri. Rabbim burada çalışan tüm kardeşlerimize güç versin ve helalinden bol kazançlar elde etmeyi nasip eylesin" dedi.

İlçede hizmet veren, ahi ahlakı ile ahlaklanmış sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretinde hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç, esnafa "Kolay gelsin, bereketli olsun" dedi. Başkan Büyükkılıç çok sayıda dükkan bulunan sanayide esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini de sordu.

Başkan Büyükkılıç, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesinin önemine işaret etti.

Pınarbaşı sanayi esnafı da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, yerel seçimlerde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. - KAYSERİ