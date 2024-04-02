Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden bu yana teravih namazını vatandaşlarla birlikte kılmaya, namaz sonrası vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bu seferki durağı Safa Camii oldu. Melikgazi ilçesinde bulunan Safa Camii'nde Kayserililerle buluşan Başkan Büyükkılıç, teravih namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ve vatandaşların yaklaşan Kadir Gecesi'ni kutlayan Büyükkılıç, "Bu akşam teravih namazımızı Safa Camii'nde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte eda ederek, Ramazan'ın huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ilettiler. - KAYSERİ