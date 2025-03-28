Başkan Büyükkılıç, Ramazan Öncesi Birlik ve Dayanışma Mesajı Verdi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Ramazan Öncesi Birlik ve Dayanışma Mesajı Verdi

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Öncesi Birlik ve Dayanışma Mesajı Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı öncesinde Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Ziyaretlerinde tarım ve hayvancılık desteği hakkında bilgi veren Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

28.03.2025 11:27  Güncelleme: 11:31
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla birlikte Akkışla ve Sarıoğlan'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve partililerle birlikte AK Parti Ramazan Koordinasyon Merkezi'nin programı kapsamında Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, AK Parti Akkışla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Akkışla'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Büyükkılıç, bölge esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, "Siz bizim için önemlisiniz, burayı çok seviyoruz. Akkışla bizim için olmazsa olmazımızdır. Buralar cazibe yerleridir" dedi.

Büyükkılıç'tan Birlik ve Beraberlik Mesajı

Heyetin bir sonraki durağı ise Sarıoğlan oldu. AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensuplarıyla buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlçe Başkanı İbrahim Özkurt ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üreten ne istiyorsa gereğini yaptıklarını belirterek, 1 milyar TL'ye yakın bu alanda destek verildiğini ifade etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 16 ilçesinin tamamında cansiparane hizmet anlayışı içerisinde olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, ardından Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye personeli tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, Ayyıldırım'ı makamında ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Büyükkılıç, Başkan Ayyıldırım ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, hizmetleri ile insanları bütünleştiren anlayışın gayretinde olduklarını belirterek, "Uyum içerisinde, el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da Büyükkılıç'a, ilçeye yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanırken, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ramazan Öncesi Birlik ve Dayanışma Mesajı Verdi - Son Dakika

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