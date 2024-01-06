Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Medresesi\'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Sahabiye Medresesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Medresesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, hem sohbet etti, hem de talep ve önerileri dinledi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz' diyerek, şöyle konuştu;

"Sahabiye Medresesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ