Başkan Büyükkılıç, Sarımsaklı’da kamp ateşini yaktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'na katıldı. Kamp ateşini yakan Başkan Büyükkılıç, yenilenen Sarımsaklı Mesire Alanı'nda da incelemelerde bulunarak hemşehrileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla geleneksel hale getirilen Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenen organizasyonda kamp ateşini yakan Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere kamp alanındaki vatandaşlarla sıcak, samimi ve içten sohbetler gerçekleştirdi. Ailelerin yoğun ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek kamp coşkusunu paylaştı.

Doğanın huzurunu aile sıcaklığıyla buluşturan etkinlikte çocukların neşesi renkli görüntüler oluştururken, Başkan Büyükkılıç da ailelerle yakından ilgilenerek kamp boyunca vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen iki günlük kampta katılımcılar; oyun alanları, doğa yürüyüşü, sabah sporu, canlı müzik, çocuk sineması, karaoke, bilgi yarışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklerle unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. Ulaşım, çadır, uyku tulumu ile yemek hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı organizasyon, ailelerden tam not aldı.

"Kayseri'mize Çok Yakışıyor"

Değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, aile odaklı sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Spor A.Ş.'mizin düzenlediği Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'nda kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte ailelerimizin mutluluğunu paylaştık. Çocuklarımızın neşesi, doğanın huzuru ve aile olmanın güzelliği Kayseri'mize çok yakışıyor."

Yenilenen Sarımsaklı Mesire Alanı'nda İncelemelerde Bulundu

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sarımsaklı Mesire Alanı'nda da incelemelerde bulundu. Alanda piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, hemşehrileriyle gönülden selamlaşıp hasbihal etti.

Başkan Büyükkılıç, ailelerin huzur içerisinde vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Yenilediğimiz Sarımsaklı Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunduk, hemşehrilerimizle gönülden selamlaşıp hasbihal ettik. En büyük mutluluğumuz; ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği, çocuklarımızın neşeyle koşup oynadığı bu güzel atmosferi hep birlikte paylaşmak. Güzel Kayseri'miz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Büyükşehir'e Teşekkür

Hem Sarımsaklı Aile Doğa Kampı'na katılan aileler hem de mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal ve aktivite alanı projelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, aileleri doğayla buluşturan kamp organizasyonu ile yenilenen mesire alanı dolayısıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür ederek, bu tür sosyal etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Başkan Büyükkılıç'a, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.

Aile odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. koordinasyonunda düzenlediği organizasyonlarla her yaştan vatandaşı spor, doğa ve sosyal yaşamla buluşturmaya devam ediyor.