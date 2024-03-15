Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay\'ın Ailesini Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar'da Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti. Ramazan ayında da şehit ailelerini yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Hak şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, ailelerine sabırların en güzelini ihsan etsin. Vatan, onlara minnettar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesi ziyareti çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Doğanay ailesi tarafından karşılanan Büyükkılıç, bütün şehit ailelerinin kendileri için önemli bir emanet olduğunu hatırlatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz darbe girişiminde görev başında şehit olan Kübra Doğanay kızımızın Yeşilhisar'daki baba ocağını ziyaret ettik. Cenab-ı Hak şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin, ailelerine sabırların en güzelini ihsan etsin. Vatan, onlara minnettar" dedi.

Şehit ailesine sabırlar dileyen Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah şehidimiz vasıtasıyla şefaatçi olsun, bizleri de cennetinde hep birlikte buluştursun diye de dua ediyoruz. Bayrağına, vatanına, milletine, demokrasiye sahip çıkan kahraman aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ