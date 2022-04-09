Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

09.04.2022 13:09
Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, "İnsanlığa hizmet sevdasına sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla, esnaflarla, öğrencilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya gelmeye talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bir düğün salonunda gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, sendika şube başkanları ve il temsilcileri katıldı. Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik mesajları vererek, "Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları rızasına uygun şekilde kabul eylesin. İnşallah sahurlarına, daha nice iftarlarına, Kadir gecelerine, bayramlarına erişmeyi nasip eylesin. Ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında hep beraber davamız için, bayrağımız için, insanlığa sevdamız için, vatanımız, milletimiz, inancımız için yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin diye dua ve temenni de bulunuyorum" dedi. İnsanlığa hizmet sevdasına sahip çıkacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizleri böyle güçlü bir şekilde görmek, bir arada görmek bizleri keyiflendiriyor. Sizlerin mesajına insanlığın ihtiyacı var. Sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin değil, dünya insanlığının ihtiyacı var. O açıdan bunun ilacı da birliğimizden beraberliğimizden, birlikte mesajımızı verip daha da inşallah kucaklayıcı bir anlayış içerisinde çok sayılara ulaşmamızdan geçer. Yerel yöneticiler olarak sizleri, bizlerin hizmet etmesine vesile olan canlarımız, kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Sizin başarınızın bizim başarımız olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bizler de sizlerin güvenine layık olma yolunda, yıllardır sizlerin hizmetkarı olma yolunda gayret gösteriyoruz. Sadece bir arada olmak, sadece bir kitle görüntüsü arz etmek yetmez. Davamıza, insanlığa hizmet sevdasına sahip çıkacağız, bu şuurda bu anlayışta elhamdülillah. Sarız'da bizim, Yahyalı'da bizim, Pınarbaşı da bizim, Develi'de bizim. Bu minvalde 16 ilçe, Cumhur İttifakı mantığı içerisinde el ele gönül gönüle vermek suretiyle, abi kardeş diyalogu içerisinde sizlere hizmetkar olmaya gayret ediyoruz." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Kayseri'de ulaşımda yen dönem Kayseri'de ulaşımda yen dönem

Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen, Kayseri, Sendika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç sendika temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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