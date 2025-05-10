Başkan Büyükkılıç\'tan Anneler Günü\'nde anlamlı mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm annelerin özel gününü kutladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında ailenin en güçlü yapı taşı olan annelerin, sadece çocuklarını değil, aslında bir milletin geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Anneler özverinin, sabrın ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Onların varlığı sadece bir aileyi değil, bir toplumu da ayakta tutar. Her bir annemiz, gelecek nesillerin şekillenmesinde en temel rolü üstlenmektedir. Hayatımızın her anında dualarıyla yanımızda olan annelerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz."

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesini de hatırlatan Başkan Büyükkılıç, aile kurumunun temel taşı olan annelerin toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekti.

"Ailenin en güçlü yapı taşı annelerdir"

Büyükkılıç, mesajında aile kurumunun güçlenmesinde annelerin oynadığı hayati role değinerek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, hepimiz için ailenin kıymetinin hatırlanması adına çok değerli bir adımdır. Ailenin en güçlü yapı taşı olan anneler, sadece çocuklarını değil, aslında bir milletin geleceğini şekillendirmektedir. Onların sevgisi, emeği ve fedakarlığı, hayatın her alanında bize yön veren bir ışıktır" ifadelerini kullandı.

Annelere duyulan minnetin bir günle sınırlı olmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, onların kıymetini her zaman bilmeyi ve bunu davranışlarımızla göstermeyi temenni ediyorum" dedi.

Toplumun mayasını oluşturan, sevgi ve şefkatin en güçlü kaynağı olan annelerin, hayatı anlamlı ve yaşanabilir kıldığını belirten Büyükkılıç, "Üzerimde büyük emekleri olan anneme ve kıymetli eşime minnet duyuyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş annelere de Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek mesajını sonlandırdı. - KAYSERİ