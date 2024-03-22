Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Büyük Kayseri Mitingi\'nde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Büyük Kayseri Mitingi'nde yalnız bırakmayan tüm Kayserililere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Büyük Kayseri Mitingi'ni değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde Kayseri hakkında övgüler yağdırdığını hatırlatan, Kayseri'nin bu övgüleri fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar eden Cumhurbaşkanımız ile bizler de iftihar ediyor, kendisine minnet duyuyoruz. Bu övgü tüm Kayseri'nindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'den memnun ayrıldığına işaret eden Büyükkılıç, "Kalan 8 günde ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla kapı kapı dolaşmaya, elini sıkmadık vatandaşımız bırakmamaya devam edeceğiz. Kayseri, büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Kayseri'nin çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kadim Kentimiz Kayseri, Tüm Türkiye'ye Örnek Olmaya Devam Edecek"

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kayseri'nin ticarette, sanayide ve tarımda yaptığı güzel çalışmaların Türkiye'nin 81 vilayetinde öncü olduğuna dair söylemlerini hatırlatarak, "Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı kadim kentimiz Kayseri, tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora, turizmden kültür sanata hemen her alanda, Kayseri için 'kaliteli hizmet' algısını ön planda tutarak, bu kadim şehrin hak ettiği yatırımları kararlı bir şekilde bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, miting değerlendirmesinde, "Cumhur İttifakı'nın kalesi Kayseri'miz, 14 Mayıs genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de 'yola devam' diyecektir. Kayseri sizi çok seviyor Sayın Cumhurbaşkanım. Büyük Kayseri Mitingi'nde 75 bin kişi ile Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ederim. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize ve Kayseri'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ