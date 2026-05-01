Başkan Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç'tan Çarşı Melikgazi'ye ziyaret

01.05.2026 17:16  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açan Kayseri'nin yeni sembol değeri Çarşı Melikgazi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Çarşı Melikgazi'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehrin marka değerlerinin bir araya geldiği Çarşı Melikgazi'ye gösterilen yoğun ilgiyi dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Melikgazi Çarşı'mızdayız. Çok değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Nezih bir ortam; şehrimizin markaları, değerleri burada buluşmuş. Kayseri'mizin güzel insanları da şu anda burada cıvıl cıvıl, pırıl pırıl alışverişlerini yapıyorlar; çarşımız dolup taşıyor. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah esnaflarımıza helalinden bol rızık versin, alışveriş yapan dostlarımıza da hayırlı alışverişler diliyorum. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Çarşı Melikgazi'nin resmi açılışına Ankara ve Kayseri protokolünün katılım sağlayacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. İnşallah yakın zamanda ufak tefek ilavelerimiz olacak, ardından resmi açılışımızı da bakanlarımız, milletvekillerimiz, Ankara ve Kayseri protokolünün katılımıyla hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi
İstanbul’da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama İstanbul'da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu

16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 18:04:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.