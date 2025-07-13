Başkan Büyükkılıç\'tan Erciyes Daveti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonunda Erciyes'e çıkarak hem vatandaşlarla hem de esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; "Erciyes'in kışı başka, yazı başka güzel" sözleriyle doğa ve huzur arayan herkesi bu eşsiz atmosfere davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; şehrin simgelerinden olan Erciyes Dağı'nda hafta sonunu değerlendirdi. Serin yayla havası ve eşsiz dağ manzarası eşliğinde vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, hem bölge esnafıyla sohbet etti hem de Erciyes'in dört mevsim sunduğu güzelliklere dikkat çekti. Ziyareti sırasında sıcak ve samimi ilgiyle karşılaşan Büyükkılıç, doğayla iç içe zaman geçirmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes'in kışı başka, yazı başka güzel. Hafta sonunu fırsat bilip Kayseri'mizin gözbebeği Erciyes'e çıkan kıymetli hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla selamlaşıp, sohbetler ettik. Bir yanda serin yayla havası, diğer yanda mis gibi dağ kokusu. Erciyes, dört mevsim yaşayan bir güzellik. Doğayla iç içe, huzur dolu anlar yaşamak isteyen herkesi Erciyes'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Erciyes'i yalnızca bir kış turizmi merkezi olarak değil, yılın her döneminde yaşanabilir ve tercih edilen bir destinasyon haline getirme vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ