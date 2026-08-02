Başkan Büyükkılıç’tan gönül buluşmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar'da gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti heyetiyle birlikte aile ziyaretleri yapan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür belgelerini takdim etti, esnafla buluştu, taziye ziyaretinde bulundu ve bir vatandaşın nostaljik odasını ziyaret ederek geçmişe uzanan hatıralara ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında vatandaşlarla buluşarak gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergiledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman'ın da eşlik ettiği programda ev ziyaretlerinden esnaf buluşmalarına, taziye ziyaretinden kültürel değerlere uzanan kapsamlı temaslar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Program kapsamında Hacılarlı İsmail Lütfi Baktır, İbrahim Baktır, Ahmet Gengeç, Mahmut Gengeç ve Mustafa Gengeç ziyaret edilerek vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri sahiplerine takdim edildi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Gönüllere misafir olduk, muhabbeti paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, muhabbetimizi bereketli eylesin." ifadelerini kullandı.

Nostaljik Odada Geçmişe Yolculuk

Başkan Büyükkılıç, ziyaretleri sırasında Mahmut Gengeç'in yılların hatıralarını yaşatan ve adeta müzeyi andıran nostaljik odasını da gezdi. Geçmişe ait çok sayıda eşyanın yer aldığı odada incelemelerde bulunan Büyükkılıç, geçmişin izlerini taşıyan eserler hakkında bilgi aldı ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Program sırasında Hacılar'ın köklü yaşam kültürünü yansıtan anlara da eşlik eden Başkan Büyükkılıç, geleneksel kuyudan buz gibi su çekerek vatandaşlarla doğal ve sıcak görüntüler oluşturdu.

Esnaf Ziyaretlerinde Bereket Temennisi

Hacılar ilçe merkezindeki programında esnaf ziyaretlerini de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyetle birlikte iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Güler yüzleri ve samimi sohbetleriyle bizleri ağırlayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Tarihi, doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hacılar için hep birlikte çalışmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Taziye Ziyaretinde Bulundu

Hacılar programı kapsamında Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi Bekir Tuğrul'un babası Ahmet Tuğrul için taziye ziyaretinde bulundu.

Merhum Ahmet Tuğrul'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Tuğrul ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulunarak, "Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hacılar'da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla toplumun her kesimiyle buluşmayı sürdüreceklerini belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.