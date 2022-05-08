Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret

08.05.2022 12:54
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık düzenlediği esnaf ziyaretleri çerçevesinde Hisarcık Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi, taleplerini dinleyip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık düzenlediği esnaf ziyaretleri çerçevesinde Hisarcık Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi, taleplerini dinleyip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Merkezde ve ilçelerde 7'den 70'e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, her fırsatta düzenlediği esnaf ziyaretleri çerçevesinde, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Hisarcık Mahallesi esnaflarıyla buluştu. Tek tek esnaf dükkanlarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini bizzat dinledi. Endüstri ve ticaretin beşiği Kayseri'nin en büyük değerlerinden birinin esnaflar olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayserimiz tüm zenginliklerinin yanı sıra, kadirşinas ve hayırsever insanlarıyla ve ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafıyla eşsiz bir mozaik oluşturan yapı sahiptir. Bizler bu güzellikleri korumak ve geleceğe daha güçlü şekilde aktarmaya var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükkılıç'a esnaflar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık esnafına ziyaret - Son Dakika


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