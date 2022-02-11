Başkan Büyükkılıç'tan huzur veren sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü faaliyetlerle binlerce insana hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2021 yılında Bireysel ve Çift Danışmanlığı, Öğrenci Rehberliği, Kurumsal Seminerler gibi farklı alanlarda 18 bin 139 kişiye hizmet verirken, insana yönelik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Aile kurumunun toplum yapısındaki değerine vurgu yapan Büyükkılıç, "Aile toplumun temelidir. Aile yapısı bozulursa toplum bozulur. Aileyi korumak asli görevlerimizden biridir" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla çalışmalar yürüten Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Bireysel ve Çift Danışmanlığı (Aile Danışmanlığı), Öğrenci Rehberliği (Bireysel, Sosyal ve Akademik Rehberlik), Grup Rehberlikleri, Üniversite ve Lise Tercih Danışmanlığı, Kurumsal Seminerler, İlçe Seminerleri, Okul Seminerleri ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri düzenledi. 2021 yılı içerisinde başta bireysel ve çift danışmanlığı hizmeti ile faaliyetlerini yürüten Huzur Çınarı, salgın sürecinin normalleşmeye girmesiyle birlikte toplu etkinliklerini seminer, grup rehberliği çerçevesinde sürdürdü. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin, Kayseri'de aile problemlerini asgari düzeye indirgemeyi amaçlayarak düzenlediği eğitimler neticesinde bireysel ve çift görüşmelerine taleplerde yüzde 46 oranında artış oldu. Bireysel ve çift danışmanlığı ile Eşler Arası İletişim, Aile İçi İletişim Eksikliği, Aile Müdahalesi, Kuşak Çatışmaları, Çocuk Problemleri, Ergenlik Problemleri gibi konular başta olmak üzere aileye dair bireysel, ekonomik, sosyal ve akademik alanlarda destek veren aile danışmanları, yıl içerisinde 9 bin 709 görüşme yaparak, hizmet verdi.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ayrıca, kurumsal eğitimler çerçevesinde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve STK'larda eğitimler düzenledi. Ayrıca sosyal medya ve TV programlarıyla farkındalık eğitimleri düzenleyen merkez, alanında uzman 64 konuğun ağırlandığı programlarda verilen eğitimler ile 200 binden fazla izlenmeye ulaştı. Yerel televizyon ve radyo kanallarında 2021 yılı içerisinde "Bir Demlik Sohbet" program başlığıyla uzman konuklar misafir edildi ve bu çerçevede 17 program gerçekleştirildi.

Öte yandan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na katıldı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından aile dinamiklerini korumak, sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak, aile de sorun çözme becerisi geliştirmek ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla, mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşayan, karşılaştığı sorunların çözümünü paylaşmak isteyen çiftlerin konuk olduğu bir proje düzenleniyor. Bu kapsamda 'İyi Günde Kötü Günde - Bir Ömür Birlikte' projesi ile toplumun yapı taşı olan aile kurumunun desteklemesi amaçlanıyor. - KAYSERİ