Kayseri’den 15 firma İSO İkinci 500 listesinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alma başarısı gösteren 15 Kayseri firmasını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, "Üreten, istihdam ve ihracata katkı sunmaya devam eden şehrimiz, Kayseri ve Türkiye ekonomisine katkısını arttırarak sürdürecek" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan 15 Kayseri firmasını kutladı.

Başkan Büyükkılıç, üreten ve gelişen Kayseri'nin Türkiye'nin üretim üssü şehirlerinin başında geldiğine dikkat çekerek, "İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 11 firmamızın ardından şimdi de yine İSO tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 15 firmamızın yer alması bir kez daha şehrimiz için onur kaynağı oldu" dedi.

Bu başarıların Kayseri'nin üretim kapasitesinin, rekabet gücünün ve ekonomik potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Büyükkılıç, tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden Kayserili firmaları tebrik etti.

Sanayi ve ticareti ile adından söz ettiren Kayseri'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde başarısını sürdüreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz başta olmak üzere, ülkemizin kalkınma yolunda ortaya koyduğu üretme mücadelesine katkı sağlayan tüm firmalarımızı, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri'dir ve Kayseri daima üretmeye, düşünmeye, ülkesine katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak Kayseri'nin üretim gücünü arttıracak, sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ