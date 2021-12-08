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Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı

08.12.2021 16:00
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da ilçe belediye başkanı ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirerek, ilçeye yapılacak yatırım ve hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da ilçe belediye başkanı ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirerek, ilçeye yapılacak yatırım ve hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinledi.

Bulduğu her fırsatta 16 ilçeyi tek tek ziyaret eden, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla istişare toplantıları yapan Başkan Büyükkılıç, bu ziyaretler kapsamında çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilçe belediye başkanı ve muhtarlarla birlikte gerçekleştirdiği yatırım istişare toplantısına, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve muhtarların katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerinin daha az konuşup, muhtarların daha çok konuştuğu, taleplerini ve önerilerini daha net dile getirebildikleri bir anlayışla bir araya geldiklerinin altını çizdi.

Muhtarlara seslenen Büyükkılıç, yaptıkları ve yapacakları hizmet ve yatırımların takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız, 2022 yılında ya da daha sonraki süreçte yapılacaklarla ilgili unuttuğumuz yahut önemli olup da bizim ihmal ettiğimiz konular var mı, varsa bu konuların istişaresini yapmaktır. Aklınıza gelen kafanıza takılan ne varsa rahatça söyleyin. Burada hiç çekinmeyin, içinizden gelen ne ise sizler zaten nezaket timsali insanlarsınız, incitmeden her şeyi rahatlıkla söylersiniz. Sonrasında bunlar değerlendirilir, bir programa dahil edilir. Yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın takipçisi olacağız. Yollarla, mezarlıklarla, su boyutu ve sosyal tesis ile doğalgaz taleplerini değerlendirdik. Sizler bizim orada sesimiz olan, sahiplenen yaklaşım sergilediğinizin farkındayız. Sizlere layık olmak için çırpınıyoruz."

Kayseri'nin mahalleleriyle, ilçeleriyle bir başka güzel olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Tomarza'nın ve mahallelerinin daha yaşanabilir hizmetler ile buluşmasını sağlamanın hep beraber keyfini yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile çalışmaktan onur duyduğunu belirterek, "İnşallah 2022 yılının 2021 yılından daha hayırlı, bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli muhtarlarım, 3 yılı tamamlamak üzereyken kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanıma şimdiye kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin varlığı bize güç veriyor, tabi ekibinin de öyle. Bu vesileyle emek harcıyorlar ilçemize. Sizlerin adına, ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tomarza'da öğrenciler ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, test kitaplarının eksik olduğunu söyleyen öğrencilerin taleplerini verdiği talimat ile hemen yerine getirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da muhtarlarla istişare toplantısı - Son Dakika


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