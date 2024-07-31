Kayseri Kent Müzesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi\'nde İnşa Ediliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmekte olan Kayseri Kent Müzesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, çalışmalarında sona yaklaşılan müze ile Kayseri'nin tanıtımına büyük bir katkı sağlanacağını ifade etti.

Türkiye'deki en büyük ve donanımlı millet bahçelerinden olan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 1 milyon metrekarelik yeşil alanı, spor, kültür, eğitim ve eğlence donatıları ile kentin merkezinde vatandaşların keyifle vaktini geçireceği bir yaşam merkezi imkanı sunarken, içerisindeki tesisler de hızla inşa ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman adeta şehrin merkezinde bir gerdanlık olarak nitelediği millet bahçesi ve içerisindeki donatılar ile vatandaşların sağlığı için spor ve temiz yeşil alan fırsatı sunarken, insanların sosyalleşmesi, keyifli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmesi, kendisini sanat ve eğitim alanında geliştirmesi için de destek sağlıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen ve kentin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan Kent Müzesi'nin de inşa çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Büyükkılıç da projeyi yerinde inceledi. Müze inşa çalışmaları beraberinde millet bahçesi alanında da incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerinden müze inşa faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Kent Müzesi yapım çalışmalarının son hızla sürdüğünü dile getiren Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri'yi anlatacak, tanıtacak ve Kayseri'ye yakışacak bir değerin daha Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde şehre kazandırılacağını ifade etti. Büyükkılıç, "Kayseri Kent Müzemiz şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu ve faydalı olsun" temennisinde bulundu.

Kent Müzesi inceleme ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu.

Proje İçerisinde Neler Yer Alacak?

6000 metrekare toplam inşaat alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kent Müzesi içerisinde 6 büyük sergi salonu ve destek birimleri ile bir idari kat ve kafeterya bulunuyor. Müze ile kentin eğitim, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımayı sağlamak ve geleneksel mimari ile değerli bir yapı kazandırmak hedefleniyor. - KAYSERİ