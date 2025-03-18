Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı

Başkan Büyükkılıç\'tan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşlıların toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, onlara sevgi ve saygının insanlık borcu olduğunu belirtti.

18.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, yaşlı çınarlara saygı ve sevginin insanlığın borcu ile vazifesi olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, "Ulu çınarlar hem verdikleri emekle hem de edindikleri tecrübe ile sevgi ve saygıyı hak etmektedir. Bu yönüyle onlara sevgi ve saygı göstermek, insanlığın hem borcudur hem de vazifesidir" ifadelerinde bulundu.

İfadelerinde yaşlı çınarları 'dua kaynağı' ve 'rahmet unsuru' şeklinde niteleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası'nın hiç olmazsa yılda bir ulu çınarları anma, anlama, onlarla görüşerek, dualarını alma, sevgi ile saygı duyma için bir fırsat olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, "Ulu çınarlarımız, ömrünü hatıralarla, tecrübe ve gerek hayata gerekse etrafına emek harcayarak geçirmiş eli öpülesi, saygı duyulası, sevilesi emektarlarımızdır. Aslında her zaman hürmet gösterilerek elleri öpülmesi gereken değerlerimizdir yaşlı çınarlarımız. Ancak en azından hiç olmazsa yılda bir onların gününde ulu çınarlarımızı analım, hayır dualarını alalım, ellerini öpelim" mesajını paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak herkese ve her kesime yönelik hizmetlerinin içerisinde yaşlı çınarlara yönelik de proje ve faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni yaşlı çınarların hizmetine sunduklarını, orada ulu çınarları en iyi şekilde ağırlamaya özen göstererek birbirleri ile kaynaşmalarına vesile olduklarını kaydetti. Büyükkılıç, huzurevinde de yaşlı vatandaşları gözettiklerini, her fırsatta ziyaret ettiklerini dile getirerek, öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Yaşlı Destek Sistemi ile de bugüne kadar 25 bin civarında haneye temizlik ve hane sakini yaşlılara kişisel bakım hizmeti sunduklarını vurguladı.

Büyüğüne, yaşlısına sahip çıkmayan toplumların geçmişinden başlayarak geleceklerinin de kaybolacağına değinen Başkan Büyükkılıç, "Yaşlısına, büyüklerine sahip çıkmayan toplumların geçmişleri, dolayısıyla da geçmişten bu tarafa doğru gelecekleri de kaybolmaya yüz tutar. Ulu çınarlara sahip çıkmak insanlığımızın gereği olduğu kadar, geleceğimizin de varlığımızın da zorunluluğudur. Ama zorunluluk anlamında değil de insanlığımızın gereği olarak, samimiyetle, sevgi ve saygı çerçevesinde onlara sahip çıkmalı bu sayede de varlığımızı korumalıyız. Bu bilgi ve görüşlerden hareketle, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olan ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyorum. Vefat eden yaşlı çınarlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu
Bakan Tunç’tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık’a yanıt: İmralı’nın çağrısında bir şartı yok Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: İmralı'nın çağrısında bir şartı yok
Verem, şiddet daha niceleri İşte Tanyeli’nin acı dolu hayat hikayesi Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi
Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
Fabrikada işçi kıyımı Önce zam istediler sonrası hüsran Fabrikada işçi kıyımı! Önce zam istediler sonrası hüsran
Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
İş arayanlar oraya akın etti 204 bin 632 kişi iş buldu İş arayanlar oraya akın etti! 204 bin 632 kişi iş buldu

11:59 Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
11:06 İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
19:49 Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
18:58 Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
18:49 Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 13:21:40. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Yaşlılara Saygı Haftası Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.