Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi'ne davet - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi'ne davet

Başkan Büyükkılıç\'tan Yeşilçam\'ın \'Efsane\' Afişleri Sergisi\'ne davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenecek olan 'Yeşilçam'ın efsane afişlerinin yer alacağı 'Nostaljik Film Afişleri Sergisi'ne tüm vatandaşları ve sanatseverleri davet etti.

02.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenecek olan 'Yeşilçam'ın efsane afişlerinin yer alacağı 'Nostaljik Film Afişleri Sergisi'ne tüm vatandaşları ve sanatseverleri davet etti.

1990 yılına kadar çevrilmiş olan nostaljik Yeşilçam filmlerinden seçilen 150 adet orijinal film afişinin yer alacağı sergide, tamamı orijinal olan imzalı fotoğraflar, kartpostallar, lobi kartları, senaryo metinleri, 35 mm - 16 mm makara filmler ve fragmanlar gibi eserler yer alacak. Bu eserlerle sanatseverlere nostaljik bir atmosferde, toplumun ruhunda derin ve anlamlı izler bırakmış beyazperde hikayeleri tekrar hatırlatılacak.

Büyükkılıç'tan şehrin sanat kalbi Sanat Galerisi'ndeki sergiye davet

Kayseri'nin sanat ve sanatçı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, hizmete açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin de bu anlamda şehirdeki sanat faaliyetlerinin adeta kalbi olduğuna değinerek, "Kayseri'miz kadim şehir olmasından dolayı kültür ve sanat birikimi ve altyapısı olan bir şehirdir. Öte yandan sanatseveri de bol bir şehirdir. Bu nedenlerle bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu değerine değer katarak adeta şehrin kültür ve sanat kalbi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizdeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'ni hizmete sunduk. Bu süreçte de sinema sektörüne damgasını vurmuş Yeşilçam'ın birbirinden ünlü ve değerli film arşivlerini sanat galerimizde bir araya getirerek vatandaşlarımızla ve sanatseverlerimizle, sinemaseverlerimizle buluşturuyoruz. 150 civarında film afişimiz sergilenecek. Tüm vatandaşlarımızı, sinemaseverleri, sanatseverleri sergimize davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'in koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşacak sergide, Kemal Sunal'dan Münir Özkul'a, Adile Naşit'ten Şener Şen'e, Tarık Akan'dan, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'e, Cüneyt Arkın'dan, Ayşen Gruda'ya, Türkan Şoray'dan Sadri Alışık'a ve Kadir İnanır'a birçok film yıldızının afişleri yer alacak.

Nostaljik Film Afişleri Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 3 Eylül 2024 saat 14.00'te ziyaretçileriyle buluşacak. Sergide, Yeşilçam'a damga vuran 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Çiçek Abbas', 'Sultan', 'Köyden İndim Şehire', 'Gülen Gözler' gibi birbirinden güzel ve ünlü film afişleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, Sanat, Kültür, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi'ne davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi'ne davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement