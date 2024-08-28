Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç, Tomarza\'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

28.08.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Tomarzalıların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada sürdüren ve son yılların kırsala en büyük yatırımlarına imza atan Başkan Büyükkılıç, kırsal ilçelerde vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Büyükkılıç, çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İlçe ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay eşlik etti.

Tomarzalı vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, talepleri de bizzat dinleyerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Tomarza ilçesi ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, "Güzel ilçemiz Tomarza'nın gönlü güzel kadirşinas esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Bizleri her zaman güler yüzleriyle bağrına basan Dadaloğlu'nun torunlarına yürekten teşekkür ederim" dedi.

Tomarzalı esnaf ve vatandaşlar da ziyaretleri, ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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