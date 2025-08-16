Başkan Büyükkılıç; üzeri kapatılan tenis kortları çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren tenis kortlarındaki üzerini kapatma çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, incelemede yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tenis alanında önemli bir merkez haline gelmeye başladığını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı ile birlikte Altın Bayrak'a da sahip olan Kayseri'de, sporu tüm vatandaşlara yaymak, Kayseri'yi spor şehri yaparak sağlıklı bir toplum oluşturmak adına gerçekleştirdiği proje, yatırım ve faaliyetleri çeşitlendirerek arttırıyor.

Bu kapsamda beklentiler doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki 2 tenis kortunun yağışlı havalarda da spor yapmaya imkan tanıyacak şekilde üzerinin kapatılma çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spora yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini paylaştı.

"Avrupa Spor Şehri Ünvanına Layık Olma Adına Teniste de Gayretlerimizi Sürdürüyoruz"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun her alanında öne çıkan bir şehir haline geldiğini dile getirerek, "Kayseri'mizi sporun her alanında ön plana çıkaracak, Avrupa Spor Şehri 2024 ünvanına layık olma adına teniste de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tenisle ilgili açık alanlarda özellikle vatandaşlarımızın Kayseri'nin de iklimine uygun olarak yazın sıcaktan, kışın soğuktan yakınlarını da göz önüne almak suretiyle, kolay, kullanışlı ve uygulamaların da dünyada kendisinden çok söz ettiren yaklaşımı ile üzerini kapatma işlemlerini sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kayseri, Tenis Alanında Önemli Bir Merkez Haline Dönüşmeye Başladı"

Konuşmasında, kent merkezinde 21, Erciyes'te 12 adet tenis kortu bulunduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Kayseri, tenis alanında önemli bir merkez haline dönüşmeye başladı. Beklentilere yanıt vermek amacıyla birinin üzeri kapatıldı, diğeri de kapatılacak. İnşallah şehrimize, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçe'sine bu önemli ve anlamlı çalışma hayırlı uğurlu olsun. Tenis sever dostlarımıza müjde veriyoruz. Birisi hazır, ikincisi yapılıyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a inceleme ziyaretinde Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. - KAYSERİ