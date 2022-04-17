Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu

17.04.2022 14:17
Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramzan'ın 15'inci gününde Yıldırım Beyazıt Han Camii'nde vatandaşlarla teravihte buluştu, Alparslan Mahallesi'nde düzenlenen 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliği ile çocuklarla kucaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramzan'ın 15'inci gününde Yıldırım Beyazıt Han Camii'nde vatandaşlarla teravihte buluştu, Alparslan Mahallesi'nde düzenlenen 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliği ile çocuklarla kucaklaştı.

Ramazan ayı boyunca Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın yarısının geride kaldığı 15'inci günde Yıldırım Beyazıt Han Camii'nde teravih namazını kıldı. Büyükkılıç'a Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan da eşlik etti. Teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen ve Yıldırım Beyazıt Han Cami Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği'ne konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırseverleri ile tanınan Kayseri'nin nasıl anlatılsa yetersiz olacağını ifade etti ve "Daha önce bir araya gelemiyorduk, evimizden çıkamıyorduk, komşularımıza gidemiyorduk, şükürler olsun aşıyla bu iş çözüldü. Kayseri'mizde de Türkovac aşımızın bulunması ayrı bir gururumuz oldu. Yeter ki güzel gözle bakalım, güzellikleri görelim. Biz elhamdülillah hayırseverleri ile bilinen, tanınan böyle güzel bir şehri yani nasıl anlatsak azdır. O açıdan sizler iyi ki varsınız. Bizlere fırsat veriyorsunuz, bizler de sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Başımızı sizlere karşı yere eğdirmesin. Haram-helal duygusunu gönlümüzden almasın. Kul hakkını gözetmeyi asla gönlümüzden almasın. Bunlar önemli. Biz sizlerin duasını bekliyoruz. Bulunduğumuz yerlerin bir imtihan vesilesi olduğunun şuurunda ve farkındayız. Okuduğumuz okullar, aldığımız terbiye bize bunları öğretti, ateşten bir gömlek olduğunun bilincindeyiz" diyerek bunları zenginlik olarak niteledi. Teravih sonrası Alparslan Mahallesi'nde düzenlenen 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğine katılan Büyükkılıç; "Yavrularımızın keyifli bir ortamda eğleniyor, dinleniyor olması bizleri de keyiflendiriyor" diyerek, "Alparslan Mahallemizin gönül insanları, sevgili yavrularımız, her şeyden önce Ramazan'ınızı tebrik ediyorum, geceniz hayırlı olsun diyorum, mübarek olsun diyorum, inşallah Allah huzur içerisinde daha nice Ramazanlara hepimizi eriştirsin diyorum. Gerçekten burada yavrularımızın keyifli bir ortamda eğleniyor, dinleniyor olması bizleri de keyiflendiriyor. Bu vesile ile biz de sevinçlerini paylaşalım dedik, onların eğlencelerini görelim dedik" şeklinde konuştu ve daha nice Ramazanlara ulaşma temennisinde bulundu.

Büyükkılıç; Spor A.Ş.'nin etkinliklerinde ve yarışmalarında dereceye giren çocuklara da sürpriz ödüller verdi. Büyükkılıç, çocuklar ve velileri ile bol bol fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu
Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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