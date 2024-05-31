Başkan Büyükkılıç ve heyetinden Ağırnas ziyareti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç ve heyetinden Ağırnas ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve heyetinden Ağırnas ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer yetkililer, Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kadın kooperatifleri ve Mimar Sinan'ın evi de ziyaret edildi.

31.05.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Kayseri'nin en önemli değerlerinden Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Ağırnas Mahallesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyet ile Ağırnas ziyaretinde ilk olarak Kadın Kooperatifleri Projesi kapsamında bölgede faaliyete geçen Ağırnas Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi ve Ağırnas Meydanı'nda bulunan kıraathaneyi ziyaret etti. Ayrıca, heyet Aspir Yağı Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundular.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in özel önem verdiği kadın kooperatiflerinde üreten kadınlar el emeği, göz nuru ürünler hakkında heyete bilgiler verdiler. Başkan Büyükkılıç, "Üreten kadın kardeşlerimizin emeklerine şahit olduğumuz ziyaretimizde sohbet etme fırsatı bulduğumuz Ağırnaslı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, mimarlık tarihine, yapmış olduğu muhteşem eserlerle damga vuran eşsiz deha Mimar Sinan'ın müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Burada heyete, Mimar Sinan ve ölümsüz eserleri ve hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Kayseri'mizin iftiharı, medeniyetimizin eşsiz mimarı Mimar Sinan'ın Ağırnas'ta bulunan evini TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı ile ziyaret ettik. Bu güzel ziyaret vesilesiyle zamanın ötesinde eserlere imza atan hemşehrimiz Mimar Sinan'ı rahmetle yad ediyorum."

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Ağırnas'ta vatandaşlarla bir araya gelerek, samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı heyet, hayatını kaybeden Ağırnaslı Fatma Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye baş sağlığı diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç ve heyetinden Ağırnas ziyareti - Son Dakika

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