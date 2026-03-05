Büyükkılıç ve Okandan\'dan Tomarza\'ya ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Tomarza ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükkılıç ve Okandan, İlçe Başkanı Turgut Koç ve ilçe parti yönetimi ve bazı mahalle muhtarları tarafından karşılandı. Partililerle bir araya gelen heyet bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Ardından Tomarza Belediyesi'ne geçen heyet, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç tarafından karşılandı. Koç burada Büyükkılıç ve Okandan'da belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

AK Parti heyeti daha sonra Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i makamında ziyaret etti. - KAYSERİ