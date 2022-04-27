Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

27.04.2022 11:12
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti Kayseri Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti Kayseri Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Gençlik Buluşması"na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nın Talas Paraşüt Alanı'nda düzenlediği "Gençlik Buluşması"na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve gençler katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan yatırımlar yapıldığını, bir taraftan da savunma sanayisinin güçlendirildiğini, ayrıca araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin gençler için de çok güzel işlere imza attığını ifade etti.

Programda, doğum günü olan Ahmet isimli gence sürpriz doğum günü pastası kesildi. Başkan Büyükkılıç, doğum günü olan gence bir saat hediye ederken, Özhaseki de Nisan ayında doğan kim varsa isimlerinin yazılıp, Başkan Büyükkılıç tarafından hediye verilmesini talep etti. Başkan Büyükkılıç, "Burada bulunan ve Nisan ayında doğan kim varsa ismini yazdırsın, hediyesini verelim. Bu vesileyle Kadir Gecenizi de tebrik ediyoruz" dedi. Büyükkılıç'a bu davranışından dolayı, gençler tarafından alkışlarla teşekkür edildi. Programda Başkan Büyükkılıç'a vatandaşların yoğun ilgisi olurken, Büyükkılıç, ailelerle ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek'in ruhuna Karakimse Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından merhum Adem Özbek anısına düzenlenen vefa sofrasına AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Kurtcan Çelebi, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç, Özbek ailesine bir kez daha baş sağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da Belsin Latif Başkal Camisi'nde kılarken, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca namazın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine halka tatlı ikram edildi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

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Mehmet Özhaseki, AK Parti, gençlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu - Son Dakika


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