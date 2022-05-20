Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı

20.05.2022 13:56
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liseli Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kayseri'ye gelen hakem, öğretmen ve sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liseli Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kayseri'ye gelen hakem, öğretmen ve sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Levent Ilgın, Kayseri'de düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere KKTC'den gelen beraberindeki hakemler, öğretmen ve sporcular ile Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, sporculara başarılar dileyerek, "Kayseri'mizin Kıbrıs'ımızla olan diyalogu üst düzeydir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse Başbakanımız ve bakanlarla hep diyalog halinde çalışmalarımız oldu. Biz Kıbrıs'ı, Kıbrıslıları seviyoruz. Zaten kendimizden bir parça, et tırnak, ayrılmaz bir parça olarak görüyorum" dedi.

Kayseri'nin 1,5 milyon nüfusuyla Erciyes Dağı eteğinde kurulmuş, 6 bin yıllık geçmişi olan kadim medeniyetler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, söyle konuştu:

"Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan, Anadolu'nun göbeğinde zenginlikler şehri Kayseri olarak bilinir. Başarıya endeksli yapınız var, Kayseri size uğurlu gelecek, gençlerimiz başarıdan başarıya koşacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadık, sizlerin şahsında tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklarımıza, 19 Mayıs'ı da gençlerimize bayram olarak armağan eden dünyadaki yegane bir lider olduğunu da buradan paylaşmak istiyorum. Başarılar diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçesi olan Kayseri'nin bir ticaret, endüstri, turizmin merkezi olduğunu, 5 üniversitesi ile bünyesinde 80 bin üniversite öğrencisi ve 300 bin ortaöğretim öğrencisi gençlerden oluşan bir şehir olduğunu paylaştı.

Büyükkılıç, ayrıca Yukatel Kayserispor'un Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek finale geldiğini hatırlatarak, final maçının centilmence bir karşılaşma olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu da gençlere izletilirken, Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğa güzelliklerinden bahsetti. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da Kıbrıs'tan gelen sporculara, kentte gençlere yönelik yapılan yatırımları anlattı.

Ziyaret sonunda, günün anısına hediye takdimi yapıldı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı
Başkan Büyükkılıç, yavru vatan Kıbrıs'tan gelen sporcuları ağırladı

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, Kayseri, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

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