Başkan Büyükkılıç, ziyaretçileri makamında ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, ziyaretçileri makamında ağırlamaya devam ediyor

Başkan Büyükkılıç, ziyaretçileri makamında ağırlamaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeniden seçilmesinin ardından şehrin tüm kesimlerinden gelen yöneticiler, görevliler ve vatandaşları makamında konuk etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek teşekkürlerini iletiyor.

23.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeniden vatandaşların güvenoyunu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilirken, şehrin tüm kesimlerinden hayırlı olsun ziyaretine gelen yöneticiler, görevliler ve vatandaşları makamında konuk etmeyi sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda kamu yöneticileri ile sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve vatandaşları makamında ağırlıyor. Bu kapsamda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve heyeti, Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Dirimen ve parti teşkilatı üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimi, Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve oda yönetimi, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve heyeti, SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tapu Kadastro Bölge Müdürü Çetinkaya'dan Büyükkılıç'a ilk kadastro belgesi ve mühür hediyesi

Gerçekleşen ziyarette Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı yeniden belediye başkanı olarak seçilmesinde dolayı tebrik ederek Büyükkılıç'a, milattan önce 7. yüzyıldan kalma alım satım sözleşmesinin, Mardin ve Irak'tan çıkarılan ilk kadastro belgesinin replikası ile Osmanlı zamanında önemli işlerde 3 devlet görevlisinin bir araya gelerek 3 parçadan oluşan mührün her bir parçasını birleştirerek mühür vurulduğu bilgisini vererek 3 parçadan oluşan mührün replikasını hediye etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaret ve enteresan hediyelerden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu da Başkan Büyükkılıç'a tebriklerini iletirken, Büyükşehir Kütüphanesi envanterine eklenmek üzere 2 ciltlik 'Türklerde Çevre ve Şehircilik' adlı kitabı hediye etti.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise Başkan Büyükkılıç'a yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, kurum bakımındaki çocuklar tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimi ile Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve oda yönetimi de Başkan Büyükkılıç'a tebriklerini ileterek, başarılı ve bereketli bir 5 yıl temennisinde bulundu.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Dirimen ve parti teşkilatı üyeleri, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata ve SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu da Büyükkılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaretçiler ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, ziyaretçileri makamında ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

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