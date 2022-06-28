Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz" - Son Dakika
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Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz"

28.06.2022 11:14
Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de buluşturacaklarını belirterek, "Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa'daki Türkleri Kayseri'de buluşturacaklarını belirterek, "Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa'da yaşayan gurbetçileri birlik ve beraberlik içerisinde, ticaretiyle, sanayisiyle, ekonomideki canlılığıyla, açık hava müzesi olan Kayseri'de buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa'daki Türkler 13-31 Temmuz Kayseri Buluşması'nın tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Aynı zamanda yurt dışındaki kardeşlerimizin hem sorunlarına eğilmek hem de onlarla tanışıp, paylaşma amacıyla çevre illerimiz dahil olmak üzere girişimlerde bulunduk" dedi. Temmuz ayında Kayseri rüzgarı estireceklerini belirten Büyükkılıç, "Yapılacak etkinliklerle gerek kültürel, gerek sanat şölenleri, gerek üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'u da içine alan bir döneme denk geldi, el ele, kol kola, gümbür gümbür bu çalışmaları yapacağız. Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Gastronomik çalışmalar yapacağız, sanatçılarımız etkinlikler yapacak, adeta Kayseri rüzgarı estireceğiz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, buluşma çerçevesinde 13 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda saat: 19.00'da Kayserili sanatçı Nuri Savruk'un, hemen ardından ünlü sanatçı Eypio'nun sahne alacağı iki ayrı konser düzenleneceğini söyledi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 13 Temmuz'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarını miniklerle buluşturacağını dile getirdi. Konserlerin de etkinlik boyunca devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, 14 Temmuz'da Gamze İleri ve Akın, 15 Temmuz'da İsmail Altunsaray, 16 Temmuz'da Tuğba Çimencan ve Yusuf Güney, 17 Temmuz'da Hop Dedik Ayhan, Umut Öztürk ve Mehmet Aydın ile Murat Kekilli, 18 Temmuz'da ise Ayşen Kaya ve Baha'nın sahne alacağını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde gün boyu mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi birbirinden güzel faaliyetler gerçekleşecek. Ayrıca program akışlarında Kayseri'nin tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı kültür yolu gezileri de yapılacak. Başkan Büyükkılıç, hafta sonu etkinliklerinin devam ettiği Kayseri Kalesi'nin, şehrin göbeğinde adeta gerdanlık gibi dikkat çektiğini, amaçlarının birliğin, beraberliğin merkezi Kayseri'yi tanıtmak olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Byüükkılıç: 'Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Byüükkılıç: "Temmuz'da Kayseri rüzgarı estireceğiz" - Son Dakika
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