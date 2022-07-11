Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit operasyonunda yaralanan kahraman askerimiz Hasan Can kardeşimize "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak Kurban Bayramını kutladık. Rabbim bu mübarek günler hürmetine bütün asker polis ve güvenlik güçlerimizi korusun. Allah devletimizi ve milletimizi muzaffer eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Çalışkan'dan Pençe Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret - Son Dakika

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