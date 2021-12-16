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Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu - Son Dakika

Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu

16.12.2021 10:03
Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede bulunan okulların aile birlikleri ile bir araya geldi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede bulunan okulların aile birlikleri ile bir araya geldi. Eğitim kurumlarına yapılan yatırımları anlatan Başkan Çalkaya, velilerin okullarla ilgili taleplerini de dinledi.

"Eşit ve kaliteli eğitim" vizyonuyla Balçova'daki okullara ve eğitim sistemine destek olan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçedeki okullarda yapılan seçimler sonrası göreve başlayan okul aile birlikleri ile bir araya geldi. İlçedeki 18 okul ve eğitim kurumunun temsilcilerine eğitim hizmetlerini anlatan Başkan Çalkaya, okullarda yapılması gereken çalışmalar ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Okul aile birliklerindeki veliler ise eğitime yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çalkaya'ya teşekkür ederek çiçek verdi.

"Hizmetlerimiz devam edecek"

Balçova'daki eğitim kalitesinin yükselmesi için sadece fiziki yatırımlar ile sınırlı kalmadıklarını ifade eden Fatma Çalkaya, "Öncelikle eşitliği sağlamak için çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Ekonomik yük ailelerin sırtında büyüdükçe çocuklarının eğitim harcamasından kısmak zorunda olan ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Özellikle Covid salgını döneminde hazırlıksız başlanan uzaktan eğitim sisteminde her çocuğumuzun eğitime ulaşabilmesi için çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu
Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu
Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu

Fatma Çalkaya, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çalkaya, okul aile birlikleri ile eğitimi konuştu - Son Dakika


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