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Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi

01.02.2022 17:46
Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe ve köy buluşmalarına aralıksız devam ediyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe ve köy buluşmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Çalkın'ın bu sefer ki adresi Sarıkamış oldu. Sarıkamış'ta bir dizi ziyaretlerde bulunan Çalkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı dolaşan ve hayırlı işler dileklerinde bulunan Çalkın, esnafın çayını içti, sorunlarını dinledi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı'na görevine atandığı günden itibaren sahada olan Çalkın, AK Parti hükümetinin yatırımlarını tek tek vatandaşlara anlatıyor. Vatandaşlara geçmiş iktidar dönemlerinde yaşanan olumsuzlukların, AK Parti hükümetleriyle son bulduğuna dikkat çeken Adem Çalkın, sağlıktan, eğitime kadar Türkiye'de yaşanan atılımların AK Parti hükümetleriyle vatandaşların ayaklarına kadar gittiğini belirtti.

Sarıkamış'ta kapısı açtığı esnafın güler yüzüyle karşılaşan Çalkın, hem sohbet etti, hem de çayını yudumladı.

Başkan Çalkın, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Sarıkamış'tan ayrıldı.

AK Parti İl Başkanı Çalkın'ın Sarıkamış ziyaretine İlçe Başkanı Kenan Doğan ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - KARS

Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi
Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi
Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi

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Adem Çalkın, Sarıkamış, AK Parti, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çalkın, Sarıkamış'ta esnafla bir araya geldi - Son Dakika


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