Başkan Çavuşoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı
Başkan Çavuşoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Başkan Çavuşoğlu\'ndan 1 Mayıs mesajı
30.04.2026 15:12  Güncelleme: 15:16
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Üreten, çalışan ve emeğiyle bu kentin yarınlarına yön veren tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmek, daha adil ve dengeli bir geleceği birlikte inşa etmek en temel görevimizdir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Üreten, çalışan ve emeğiyle bu kentin yarınlarına yön veren tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmek, daha adil ve dengeli bir geleceği birlikte inşa etmek en temel görevimizdir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün emeğin değerinin hatırlandığı, dayanışmanın güç kazandığı önemli bir gün olduğunu belirtti. Toplumun her kesiminde üretimin ve hizmetin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, işçi ve emekçilerin alın teriyle şehre hayat verdiğini ifade etti. Emeğin korunması, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesi ve herkes için insanca yaşam şartlarının sağlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Çavuşoğlu, "Bizler, emeğiyle geçinen her bir vatandaşımızın yanında olmayı, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz. Üreten, çalışan ve bu şehre değer katan herkesin hakkını gözeten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dayanışmanın arttığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve emeğin karşılığını bulduğu bir Denizli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Alın terinin karşılığını aldığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir gelecek en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Denizli'mizdeki emekçiler olmak üzere tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve kolaylıklar diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çavuşoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

