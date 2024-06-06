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Başkan Çavuşoğlu yangın bölgesinde çalışmaları yerinden yönetiyor

Büyükşehir İtfaiye 21 araç ve 55 personelle yangına müdahale ediyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına 21 araç ve 55 personelle müdahale ediyor. Bölgedeki itfaiye mobil komuta aracından hava gözlem dronu ile yangını inceleyen Başkan Çavuşoğlu, "En kısa sürede yangını söndüreceğimize inanıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka ve Akhan Mahallesi yakınlarında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktığını haber alır almaz harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yangına müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangın söndürme çalışmalarına, 13 arazöz, 5 tanker ve 3 destek aracı olmak üzere 21 araç ve 55 İtfaiye personeli ile katıldı. Yerleşim yeri ve fabrikalara yaklaşan alevlere karşı Büyükşehir İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangın çıktığını haber alır almaz bölgeye hareket etti.

Tüm ekiplerimiz sahada

Burada itfaiye ekiplerinin sevk ve idaresini kontrol eden Başkan Çavuşoğlu, itfaiye mobil komuta aracından hava gözlem dronu ile yangını inceledi. Termal kamera ile ısı odaklı nokta ölçümünü de inceleyen Başkan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Şu an ekiplerimiz, orman idaresi ekipleri ile birlikte yangına müdahale ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyemiz toplam 21 araç ve 55 personel ile birlikte yangını söndürmek için yoğun bir çalışma içindeler. Tüm ekiplerimiz sahada, en kısa sürede yangını söndüreceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.