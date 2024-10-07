Başkan Çelik: Kadın Cinayetlerini Durduracak Yasal Düzenleme Şart - Son Dakika
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Başkan Çelik: Kadın Cinayetlerini Durduracak Yasal Düzenleme Şart

Başkan Çelik: Kadın Cinayetlerini Durduracak Yasal Düzenleme Şart

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, İstanbul'da yaşanan iki genç kadının cinayeti sonrası, kadın cinayetlerinin önlenmesi için acil yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

07.10.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, İstanbul'un göbeğinde yaşanılan korkunç olayın ardından kadın cinayetlerinin önlenmesini isteyerek; "Artık yeter, kadın cinayetlerini durduracak bir yasal düzenleme hayata geçirilmeli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olay görenlerin kanını dondurdu. Semih Çelik isimli şahıs, 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur'u katlettikten sonra surlarda atlayarak hayatına son verdi. Yaşanılan olaylarından ardından Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kan dondurucu olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşanılan kadın cinayetleri hakkında isyan eden Başkan Çelik, "Artık yeter, kadın cinayetlerini durduracak yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir" şeklinde isyan etti.

Son günlerde yaşanılan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, şu şekilde açıklamalarda bulundu;

"Henüz hayatının baharında, 19 yaşındaki iki kızımız; 1 yıl içinde 5 kez ruh hastalığı nedeniyle tedavi gören bir cani tarafından katledildi. Artık hayatın gerçeği haline gelen kadın cinayetleri ile kalıcı çözümler beklerken ne yazık ki; yasa koyucular tarafından bir umursamazlık, bir vurdumduymazlıkla karşı karşıyayız. Kadınlarımızı şiddete ve cinayetlere karşı koruma altına alan İstanbul Sözleşmesinden bir kararname ile çıkanlar, artan kadın cinayetleri için ivedilikle çözümcü kararlar almalıdır! Şiddetin her türü kayıtsız, şartsız insan hakları ihlalidir ve suçtur. Artık yeter, kadın cinayetlerini durduracak yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çelik: Kadın Cinayetlerini Durduracak Yasal Düzenleme Şart - Son Dakika

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