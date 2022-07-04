Dernek başkanları ziyarette Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da dernek başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.