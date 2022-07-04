Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı

04.07.2022 16:08
Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı

Alevi kültür derneklerinin yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Alevi kültür derneklerinin yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Nazilli Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez, Ortaklar Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Ekber Sarıkaya, Köşk Alevi Kültür Derneği Başkanı Yasin Koçak ile Uzundere Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız hazır bulundu. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır da yer aldı.

Dernek başkanları ziyarette Başkan Çerçioğlu'nu yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederken Başkan Çerçioğlu da dernek başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı Aydınlılar'dan Tekstil Park'ta Açılan Çocuk Aquaparkı'na Yoğun İlgi Aydınlılar'dan Tekstil Park'ta Açılan Çocuk Aquaparkı'na Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:28 Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, Alevi Kültür Dernekleri'ni ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement