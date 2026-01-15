Başkan Çerçioğlu: "Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çerçioğlu: "Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız"

Başkan Çerçioğlu: "Aydın\'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız"
15.01.2026 19:26  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri ile bir araya gelerek, Aydın'da hayata geçirilecek yatırımları ve mevcut projeleri ele aldı. Toplantıda, eşit hizmet anlayışıyla yatırımların hızlandırılması vurgulandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya gelerek Aydın genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımları değerlendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden projeler ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerine eşit ve adil hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını vurgulayarak, planlanan yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi için koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Kent genelinde hizmet çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. İlçe belediye başkanları da Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın önemine dikkat çekerek, yapılacak yatırımların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve il yöneticilerinin yanı sıra Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: 'Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:19:47. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu: "Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.