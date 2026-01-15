Başkan Çerçioğlu: "Aydın\'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya gelerek Aydın genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımları değerlendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden projeler ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerine eşit ve adil hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını vurgulayarak, planlanan yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi için koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Kent genelinde hizmet çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. İlçe belediye başkanları da Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın önemine dikkat çekerek, yapılacak yatırımların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve il yöneticilerinin yanı sıra Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez katıldı. - AYDIN