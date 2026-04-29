Başkan Çerçioğlu çocukları uçurtma şenliğine davet etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği, 2 Mayıs Cumartesi günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydın-Muğla Karayolu 3'üncü kilometrede bulunan arazide düzenlenecek. Şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenecek, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek.

Şenlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uçurtmalar da çocuklara dağıtılacak, velilere ikramlarda bulunulacak.

Tüm çocukları ve velileri Uçurtma Şenliği'ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirmeye, kentimizin dört bir yanında etkinliklerimize devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve velilerimizi Uçurtma Şenliği'ne katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN