Başkan Çerçioğlu: "Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, bizim en büyük umudumuz ve çalışma azmimizdir"

Aydın'da her çocuğun yüzünün gülmesi için çalıştıklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, bizim en büyük umudumuz ve çalışma azmimizdir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında "Cumhuriyetimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla taçlanan bu büyük günde, tam bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımın gururunu halen yüreğimizde taşıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu müstesna günü çocuklarımıza armağan ederek, onlara olan sarsılmaz güvenini ve Cumhuriyetimizi emanet edeceği nesillere verdiği değeri en açık şekilde ortaya koymuştur. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, bizim en büyük umudumuz ve çalışma azmimizdir. Aydın'da her bir çocuğumuzun yüzü gülsün, her evde neşe hakim olsun diye var gücümüzle çalışıyoruz. Onların güven dolu bir şehirde yetişmesi, hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanlara sahip olması bizim asli görevimizdir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN