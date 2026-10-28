Başkan Çerçioğlu: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin sarsılmaz inancı, azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz; aziz milletimizin bağımsızlık uğruna her türlü zorluğa göğüs gererek yazdığı şanlı destanın ve milli iradenin en kıymetli eseridir. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' anlayışıyla yükselen bu büyük miras, milletimizin kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının en güçlü simgesidir. Bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak; milletimizin refahı, huzuru ve ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Efeler diyarı Aydın'ımızda hemşehrilerimize hizmet etmenin gururuyla, Cumhuriyetimizin aydınlık değerlerini yaşatmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, dayanışmamızı büyüterek Türkiye'mizi daha aydınlık yarınlara taşıma kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm Aydınlıların ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."