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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Şehitler İçin Pilav Hayrına Katıldı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Şehitler İçin Pilav Hayrına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de düzenlenen pilav hayrına katıldı ve ardından pazar yerini gezerek vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet etti. Çerçioğlu'na Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da eşlik etti. Didimliler, Çerçioğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim\'de Şehitler İçin Pilav Hayrına Katıldı
24.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:20
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de şehitlerimiz için düzenlenen pilav hayrına katıldı; ardından pazar yerini gezerek hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla sohbet etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Çerçioğlu Didim programına ilk olarak halk pazarında Büyükşehir Belediyesi'nin şehitlerimiz için düzenlediği pilav hayrına katıldı. Çerçioğlu'na Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'da eşlik etti. Pilav hayrının ardından Çerçioğlu ve Atabay birlikte pazar yerini gezdi.

Pazarcı esnafından alış veriş yaparak sohbet eden Çerçioğlu hem de vatandaşlarla sohbet etti. Didimliler Çerçioğlu'na büyük ilgi gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Şehitler İçin Pilav Hayrına Katıldı - Son Dakika
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