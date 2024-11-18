Başkan Çerçioğlu, Germencik\'te Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hafta sonu Germencik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ilk olarak, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve Germencik CHP Parti Örgütü ile birlikte Ege Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Kızılcapınar Şubesi tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı. Başkan Çerçioğlu burada vatandaşlarla buluşup sohbet etme imkanı buldu. Sonrasında ise Başkan Çerçioğlu, Germencik Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nı ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında Başkan Zencirci'den bilgi alan Başkan Çerçioğlu daha sonra ilçeden ayrıldı. - AYDIN