Başkan Çerçioğlu: "Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu: "Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir"

26.02.2022 12:46
Başkan Çerçioğlu: "Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir"

Azerbaycan'da meydana gelen Hocalı Katliamı'nı "İnsanlık tarihinin kara lekesi" olarak nitelendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir mesaj yayınladı.

Azerbaycan'da meydana gelen Hocalı Katliamı'nı "İnsanlık tarihinin kara lekesi" olarak nitelendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir mesaj yayınladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünde gerçekleştirilen katliamın yıldönümü sebebi ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "İnsanlık tarihinin kara lekesi. Hocalı Katliamı'nın 30. yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu: Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: 'Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir' - Son Dakika


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