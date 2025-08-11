Başkan Çerçioğlu, İtfaiye Ekiplerini Ziyaret Etti: Yangınlara Hızla Müdahale Ediyorlar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile birlikte yangınlara hızla müdahale ederek faciaların önüne geçmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, "Ateş savaşçılarımızın yaptıkları iş çok kıymetli, onlarla her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en başarılı itfaiye ekiplerinden biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz mevsiminde oluşan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerini tebrik eden Çerçioğlu, "Ekiplerimiz yalnızca yangınlarda değil, her türlü afette vatandaşımızın yanında. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başındalar. 40 yeni aracımızı da filomuza kazandırarak müdahale gücümüzü daha da artıracağız. Bu zorlu görevi büyük bir disiplinle sürdüren ateş savaşçılarımızı gösterdiği üstün çaba nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu. Çerçioğlu, kadın itfaiyecilerin başarısına da dikkat çekerek, "Aramızda görevini aynı kararlılıkla yerine getiren kadın itfaiyecilerimizin varlığı bizlere ayrı bir gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları da yangınlara karşı daha duyarlı olmaya davet eden Çerçioğlu, "Yangın riskine karşı dikkatli olmalı, kurallara uymalıyız. Güzel kentimizin aydınlık yarınları için hepimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu. - AYDIN