Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehitler Caddesi\'nde Sıcak Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklerken, Buharkent ilçesi Şehitler Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, asfalt seriminin yanı sıra cadde genelindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN