Başkan Çerçioğlu'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Çerçioğlu'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın

Başkan Çerçioğlu\'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayı öncesinde hayırseverlere çağrıda bulunarak küçük esnafın veresiye defterlerinin kapatılmasını istedi. Bu yardımla birlik ve beraberliğin güçleneceğini vurguladı.

19.02.2025 16:26  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayırseverler çağrıda bulunarak yaklaşan Ramazan ayı öncesinde küçük esnafın veresiye defterlerinin kapatılarak destek olunmalı dedi.

Her fırsatta küçük esnafların önemine dikkat çekerek projeler geliştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklama ile hayırseverlere çağrıda bulundu. Ramazan ayı öncesinde küçük esnafa destek çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, tüm hayırseverleri veresiye defterlerini kapatmaya davet etti.

Başkan Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda "Ramazan ayı öncesinde tüm hayırseverleri, küçük esnafımızın veresiye defterlerini kapatmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza yapılacak bu anlamlı yardım ile birlik ve beraberliğimize katkı sunabiliriz. Alışverişlerimizde önceliğimizi küçük esnafımıza vererek Aydın'ın ve Aydınlının kazanmasına katkı sunarız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 10 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 10 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.