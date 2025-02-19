Başkan Çerçioğlu\'ndan Hayırseverlere Çağrı: Küçük Esnafın Veresiye Defterlerini Kapatın

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayırseverler çağrıda bulunarak yaklaşan Ramazan ayı öncesinde küçük esnafın veresiye defterlerinin kapatılarak destek olunmalı dedi.

Her fırsatta küçük esnafların önemine dikkat çekerek projeler geliştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklama ile hayırseverlere çağrıda bulundu. Ramazan ayı öncesinde küçük esnafa destek çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, tüm hayırseverleri veresiye defterlerini kapatmaya davet etti.

Başkan Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda "Ramazan ayı öncesinde tüm hayırseverleri, küçük esnafımızın veresiye defterlerini kapatmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza yapılacak bu anlamlı yardım ile birlik ve beraberliğimize katkı sunabiliriz. Alışverişlerimizde önceliğimizi küçük esnafımıza vererek Aydın'ın ve Aydınlının kazanmasına katkı sunarız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN